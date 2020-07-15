Отбор абитуриентов в военные вузы впервые будут вести выездные бригады

Вчера начался набор абитуриентов в высшие военные вузы Минобороны России. Вступительные испытания этим летом предстоит пройти более 40 тысячам кандидатов.

Отмечается, что из-за переносов сроков сдачи Единого государственного экзамена отбор желающих поступить в высшие учебные заведения военного ведомства впервые пройдёт в новом формате - в регионах проживания абитуриентов, без приезда кандидатов непосредственно в вуз. Такие особенности продиктованы условиями пандемии.

Для этого в 74 региона страны отправились специальные выездные группы, в которые вошли представители вузов, специалисты групп профессионально-психологического отбора и физической подготовки.

Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов. Молодые люди и девушки, решившие поступать в высшие военные учебные заведения, были оповещены о времени проведения вступительных испытаний, запланированных с 15 июля по 5 августа.

Особенность подготовки к набору курсантов первого курса в этом году заключается в проведении целого комплекса мероприятий - предусмотрены дезинфекция помещений, сдача физических упражнений на открытых спортивных площадках, проведение обязательной термометрии, соблюдение социальной дистанции.

В 2020 году наиболее высокий общий конкурс на поступление ожидается в Новосибирское высшее военное командное училище, Военную академию Воздушно-космической обороны имени маршала Г.К. Жукова (Тверь), Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), а также в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище.