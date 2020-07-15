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15.07.2020 12:45
Рубрика: Власть

Памфилова опровергла информацию об утечке данных участников электронного голосования

Текст: Екатерина Котова

Сообщения об утечке паспортных данных участников электронного голосования в Москве и Нижегородской области не соответствуют действительности. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

На заседании ЦИК в среду Элла Памфилова проинформировала, что комиссией сейчас готовится обстоятельный материал, связанный с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, поскольку "есть домыслы и неправильные интерпретации".

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В частности, глава ЦИК обратила внимание на то, что "некоторыми СМИ широко распространяется сообщения о якобы размещении в сети интернет паспортных данных граждан, участвующих в дистанционном электронном голосовании" в Москве и Нижегородской области.

- Если говорить об автономном приложении для участковой комиссии, там содержалась исключительно закодированная последовательность знаков. Из этого следует, что никаких данных граждан, тем более персональных данных участников голосования, указанный сервис не содержал, - заявила глава ЦИК.

"Более того, - подчеркнула Памфилова, - сами по себе цифры - серии и номера паспортов - без привязки к фамилии, имени и отчеству человека никакими персональными данными просто не являются".

"Подробный разбор полетов по тем сообщениям, которые не соответствуют действительности, сделаем позже", - пообещала она.

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