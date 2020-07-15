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15.07.2020 19:32
Рубрика: В мире

Чем Баранов не угодил

В США демонтируют памятник главе Русской Америки
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Война с памятниками в США докатилась до статуи первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, которая последние тридцать лет стояла в центральном парке города Ситка на Аляске.

В среду городской совет распорядился перенести памятник в музей, поскольку он не нравится активистам, представляющим коренной народ тлинкитов. Они негативно воспринимают роль заезжего купца, который первым начал осваивать эти земли. Кстати, сам город Ситка, исконно - Новоархангельск, был заложен именно Барановым в 1799 году и впоследствии стал столицей Русской Америки. Церемония передачи Аляски правительству США состоялась тоже здесь в 1867 году. Из семи членов горсовета лишь один выступил против демонтажа монумента. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США запустил петицию за сохранение памятника, под ней поставили подписи почти 6 тысяч человек. В Ситке есть улица Баранова, школа имени Баранова и даже бар, названный в его честь. Наконец, сам город располагается на острове Баранова, который первым исследовал побережье залива Аляска.

Фото: AP
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Каргапольский купец начал строить здесь суда и добывать уголь, поставил медеплавильный завод, создал инфраструктуру, а еще познакомил местных жителей с православием, которое по сей день исповедуют многие из тлинкитов. При этом русские поселенцы не посягали на их верования и язык, что признают местные историки. Да и разрешение заложить форт Архангела Михаила Баранов получил от старейшин племен. Отношения чужаков и коренных жителей не были простыми. Баранов лично участвовал в вооруженных столкновениях с индейцами. Причем другой коренной народ, алеуты, выступали союзниками русских. "Да сможем мы пребывать на этой земле в согласии и мире в веках" - эти слова главы Русской Америки высечены на постаменте памятника, который тщетно пытался отстоять мэр Ситки Гэри Пэкстон. Он говорил ТАСС, что хотел бы оставить все как есть, предлагая в качестве компромисса поставить в городе еще один памятник - кому-нибудь из тлинкитов.

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