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15.07.2020 03:30
Рубрика: В мире

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии

Два поезда столкнулись недалеко от Праги, десятки пассажиров пострадали.

Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии

Авария произошла рядом со станцией Чески-Брод в 21:30 по местному времени. Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 60 пассажирам. Пострадавшие госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Железнодорожное агентство Чехии заявило, что основные пути, связывающие столицу с восточной частью страны, будут закрыты до утра среды. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной аварии.

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