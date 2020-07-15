Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии

Два поезда столкнулись недалеко от Праги, десятки пассажиров пострадали.

Авария произошла рядом со станцией Чески-Брод в 21:30 по местному времени. Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 60 пассажирам. Пострадавшие госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Железнодорожное агентство Чехии заявило, что основные пути, связывающие столицу с восточной частью страны, будут закрыты до утра среды. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной аварии.