Перечень бесплатных лекарств для льготников будет расширен

С 1 января 2021 года льготников будут обеспечивать бесплатными лекарствами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Пересматриваться при этом он будет не реже одного раза в год. Закон об этом публикует "Российская газета".

Теперь перечень ОНЛС (Обеспечение необходимыми лекарственными средствами) становится неактуальным, поскольку формируется из ЖНВЛП специальными врачебными комиссиями медучреждений. Отныне такие комиссии будут не нужны. Предоставлять необходимые лекарства региональным льготникам в рамках территориальных программ также будут в объеме перечня ЖНВЛП.

Более того, к 1 сентября 2020 года в России появится федеральный регистр льготников, имеющих право на бесплатные лекарства и те, которые отпускаются по рецептам врачей со скидкой 50%. Как пояснили в минздраве, регистр позволит организовать автоматизированный контроль за льготным лекарственным обеспечением, спрогнозировать потребности граждан и финансирование, необходимое на их лечение.

Еще одна статья нового закона касается маркировки лекарств. Она наделяет правительство правом устанавливать особый порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, и разрешает до 1 января 2021 года ввоз в Россию лекарств без маркировки, если они выпущены до 1 октября 2020 года, кроме медпрепаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также граждан, перенесших трансплантацию органов.

Закон исключает необходимость государственной регистрации медизделий, изготовленных по индивидуальным заказам пациентов или в соответствии со специальными требованиями медицинских работников, выпущенных в единичном экземпляре для личного применения и использования на территории международного медицинского кластера или инновационных научно-технологических центров.

Тем временем

В минпромторге не видят риска возникновения дефицита лекарств в связи заявлением участников фармацевтического рынка о возможности его возникновения из-за введения маркировки лекарственных препаратов. Об этом заявил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности минпромторга Алексей Алехин. По его словам, есть временные трудности, которые оперативно устраняются, а риск возникновения дефицита в связи с внедрением маркировки существует только по той продукции, которая не поступала в Россию на протяжении последних двух лет. В министерстве также не видят серьезных проблем с запуском системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Говоря о невозможности ввезти импортные препараты, произведенные до 1 июля, в Россию, Алехин отметил, что иностранные производители могут перенести сюда часть производственного процесса - упаковку. "Также мы предусмотрели возможность нанесения стикеров с кодами на лекарственные препараты уже в России", - уточнил он.

Ранее ассоциации, объединяющих участников фармрынка, направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредили о возможном дефиците лекарств. Причина - введенный с 1 июля порядок, по которому медикаменты без маркировки вводить в оборот можно только при разрешении межведомственной комиссии. Производители просили упростить процедуру ввода, а также обратили внимание, что из-за спроса на лекарства во время пандемии они не смогли по многим позициям сформировать "буферные запасы".

Подготовила Светлана Ментюкова