Новости

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве 02:10
Роналду подарил кубинским врачам футболки с автографом 01:40
Крупный пожар на обувном складе в Подмосковье локализован 01:25
Перехват американского самолета-разведчика попал на видео 01:01
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 14.07.2020
В ФРГ сравнили санкции США против "Северного потока-2" с вмешательством 14.07.2020
В Подмосковье горит крупный обувной склад 14.07.2020
В Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились более 7700 человек 14.07.2020
В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ 14.07.2020
Граждане России смогут въехать в Хорватию по ранее выданной визе 14.07.2020
Крымское УФАС завело дело по факту повышения цен на бензин 14.07.2020
Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро 14.07.2020
Косторная рассказала о планах завершения карьеры 14.07.2020
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате 14.07.2020
Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией 14.07.2020
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом 14.07.2020
Въезд в Чечню для туристов временно закрыли 14.07.2020
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 14.07.2020
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 14.07.2020
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 14.07.2020
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 14.07.2020
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 14.07.2020
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 14.07.2020
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 14.07.2020
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 14.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
15.07.2020 01:01
Рубрика: Власть

Перехват американского самолета-разведчика попал на видео

Перехват американского разведывательного самолета RС-135 над Черным морем попал на видео. Ролик размещен на канале Министерства обороны РФ в YouTube. На кадрах, снятых с российских истребителей, хорошо видно большое воздушное судно белого цвета.

Фото: RICHARD WAINWRIGHT/EPA
У российских баз в Сирии пролетел самолет-разведчик США

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские средства ПВО выявили несколько воздушных целей, выполнявших полеты в направлении государственной границы России. Для их перехвата в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Первые перехватили Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем, вторые - американский самолет над Черным.

В результате нарушения госграницы РФ допущено не было.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны РГ-Видео

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
Отчуждение территорий признают экстремизмом
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации