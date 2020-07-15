Песков: Путин пока не предлагал перенести "Бессмертный полк"

Владимир Путин не предлагал перенести шествие "Бессмертного полка", если такие инициативы будут, он их озвучит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит", - сказал он журналистам.

Напомним, что Путин ранее на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу озвучил дату проведения "Бессмертного полка " - 26 июля, День военно-морского флота.

"Пока каких-то новых предложений президента не было", - уточнил Дмитрий Песков.