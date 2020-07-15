По требованию ФАС информация на упаковке порошка Persil будет изменена

По требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России информации на упаковке стирального порошка Persil будет приведена в соответствие с содержимым. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного органа.

"Во исполнение предупреждения компания "Хенкель" сообщила, что в 3 квартале 2020 года начнет выпускать порошок Persil с указанием на упаковке информации о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС (аналогичная информация будет размещена на официальном сайте производителя)", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что образцы трехкилограммовых упаковок стирального порошка уже представлены в ФАС России. "Размещение (вид и информативность) такого указания ФАС России расценивает как исполнение ранее выданного предупреждения", -подчеркнули в ФАС.

Как сообщалось ранее, после исследования, проведенного совместно Роспотребнадзором и ФАС России, на предмет отличия качества товаров международных производителей (импортных товаров, а также товаров, изготовленных в РФ) от аналогичных товаров указанных производителей, реализуемых за пределами РФ, и соответствия конкурентной тактики таких международных производителей нормам Закона о защите конкуренции.

По результатам проведенной работы в конце 2019 года ряду иностранных производителей со стороны российского антимонопольного органа были выданы предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В сообщении ведомства подчеркивается, что ФАС России продолжает работу по выявлению фактов, связанных с проблемой двойного качества продуктов (dual quality) под одним брендом и в одинаковой упаковке, предназначенных для разных рынков (страны Западной, с одной стороны, и Центральной и Восточной Европы, с другой).