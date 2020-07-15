Российская сторона отозвала свои экспонаты с выставки в Германии к 75-летию Потсдамской конференции. Как известно, на этой встрече большой тройки победителей удалось найти механизмы, обеспечившие продолжительный мир в Европе.

Почему мы не участвуем в юбилейной экспозиции, объяснил помощник президента РФ Владимир Мединский.

- Изначально выставка была инициирована так называемым фондом прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. Нам было предложено участвовать на паритетной основе. Минкультуры России дало поручение нескольким ключевым музеям, в частности, Музею Победы, Историческому музею и Государственному музею Вооруженных сил, чтобы они представили на выставку личные вещи Сталина, форму участников конференции, интересные технические предметы, документы, предметы военного быта - все, что оживляет экспозицию и вокруг чего как раз и собираются посетители, потому что это погружает в реальную картину прошлого, - рассказал Мединский на "круглом столе" "Потсдамская конференция и формирование нового мирового порядка".

И вот все было готово: отработаны все технические и юридические моменты, а организаторам высланы информационные материалы для перевода на немецкий, английский и французский языки. Но неожиданно выяснилось, что у российской и немецкой сторон разные взгляды на Потсдам.

- Мы захотели почитать, что за подписи будут сопровождать наши экспонаты и какие тексты посетители услышат с помощью аудиогидов. Наши ученые изучили все комментарии. Это за гранью добра и зла, - возмущается помощник президента. - По большому счету, речь шла о прямом передергивании исторических фактов. Комментарии к нашим экспонатам наносили репутационный ущерб российской стороне: это то, что называется затертым, но, к сожалению, действующим словом "фальсификация" истории.

Наши ученые изучили комментарии. Это за гранью добра и зла

В таких условиях руководители музеев, по словам Мединского, сочли для себя оскорбительным отправлять исторические материалы в Германию: "Чтобы потом посетители этой выставки не показывали пальцами в неправильные подписи и не слушали недостоверный аудиогид о работе советской делегации и вообще о работе Потсдамской конференции".

Советник президента РФ также заявил, что Россия продолжает участвовать в международных проектах, посвященных истории Второй мировой войны. А фонду прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга посоветовал как следует поработать со своими методистами и спичрайтерами: "Хотя бы порекомендуйте им прочитать пару хороших книжек об итогах войны, прежде чем они возьмутся делать подписи к экспонатам".

Заведующий научно-методическим отделом Музея Победы (который предполагал участвовать в пресловутой выставке) Станислав Давыдов в качестве примера привел выдержку из аудиогида с немецкой стороны: "Сталин являлся единственным правителем и обеспечивал свою власть при поддержке тайной полиции". Мы задавали вопросы по поводу "единственного правителя" и "тайной полиции", которой никогда не было в СССР. Вежливо, но весьма резко нам ответили, что ничего менять не будут". Спорными, считает российская сторона, являются и истории о массовом насилии красноармейцев по отношению к германскому населению и о взаимоотношениях Польши с Германией в 1939 году.