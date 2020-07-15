Почти половина россиян предпочитает электронные деньги

42% россиян предпочитают электронные деньги наличным, сообщает аналитическое агентство IDC. Электронные кошельки пользуются высоким уровнем доверия россиян и становятся универсальным платежным сервисом.

По данным опроса, среднестатистическим пользователем электронного кошелька является молодой мужчина 25-44 лет, чей ежемесячный доход составляет 20-60 тысяч рублей. Он часто использует электронный кошелек (еженедельно или ежемесячно), в основном для оплаты счетов и онлайн-покупок. Средняя сумма электронных платежей - 2,5-5 тысяч рублей в месяц.

Основными преимуществами электронных кошельков россияне назвали отсутствие необходимости носить с собой кошелек (42%) и и более быстрая оплата в сравнении с картой или наличными (34%). Она доступна благодаря идентификации с помощью мобильного телефона и возможности оплаты покупок кошельком на сайтах крупнейших онлайн-ретейлеров. Также респонденты отметили удобное управление финансами (30%) за счет легкой навигации в кошельке при наличии необходимых финансовых инструментов и возможность быстрого удаленного выпуска и использования виртуальной карты, обладающей общим балансом с цифровым кошельком (30%).

"Электронные кошельки получили огромную популярность благодаря своей простоте и доступности. Они повышают проникновение финансовых услуг даже в отдаленных регионах и служат драйвером развития определенных рынков - в частности, электронной коммерции, благодаря своему удобству и безопасности. В перспективе в электронных кошельках все больше будут применяться технологии искусственного интеллекта и криптографии, что позволит потребителям лучше управлять расходами и защищать свои финансы", - отмечает Мартин Стиллер, аналитик финансового сектора, IDC Financial Insights.

Большинство пользователей электронных кошельков доверяют своему провайдеру и считают, что их данные находятся в безопасности (86%). При этом пользователи больше заинтересованы не в дополнительном функционале кошельков (чат-ботах, классификации транзакций), а в расширенном списке возможностей оплаты дополнительных услуг (консьерж-сервиса в приложении, доступа в зал ожидания аэропорта) - об этом заявили 39% опрошенных.

Чаще всего электронные кошельки используются для оплаты мобильной связи и интернета (74%), онлайн-покупок (64%), услуг ЖКХ (41%), покупок в розничных магазинах (40%), а также для пополнения кредитной карты (32%).