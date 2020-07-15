Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов. О результатах проводящихся исследований глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С конца июня масштабные исследования идут в 25 регионах. В них задействовали методом случайной выборки более чем 61 тыс. волонтеров. По шести субъектам Федерации результаты уже подсчитаны.

"Мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26 процентов", - заявила Попова. В городах показатели выше, чем в сельской местности, что обусловлено особенностью эпидемиологического процесса. Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет (до 42 процентов из числа обследованных) и детей от 7 до 13 лет (до 38 процентов).