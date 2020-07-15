Представлен Mi Band 5 для России. Он хорош, но есть один недостаток

Компания Xiaomi официально представила глобальную версию умного браслета Mi Smart Band 5, которая будет продаваться на рынках за пределами Китая, в том числе и в России.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru, в Европе стоимость новинки составит 39,9 евро, или чуть больше трех тысяч рублей. В Китае стоимость браслета примерно в полтора раза ниже. Кроме того, в глобальной версии Mi Smart Band 5 отсутствует модуль NFC для бесконтактных платежей.

В остальном пятая версия превосходит предшественницу - в ней есть увеличенный до 1,2 дюйма сенсорный дисплей с возможностью настройки циферблатов, магнитная зарядка, новые режимы тренировок, женский календарь, возможность управления не только музыкой, но и камерой, измерение уровня стресса.

Возможно, NFC-версию Mi Smart Band 5 представят для российского рынка позднее.