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Представлен Mi Band 5 для России. Он хорош, но есть один недостаток

Текст:   Антон Благовещенский
15.07.2020,  
18:29
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила глобальную версию умного браслета Mi Smart Band 5, которая будет продаваться на рынках за пределами Китая, в том числе и в России.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru, в Европе стоимость новинки составит 39,9 евро, или чуть больше трех тысяч рублей. В Китае стоимость браслета примерно в полтора раза ниже. Кроме того, в глобальной версии Mi Smart Band 5 отсутствует модуль NFC для бесконтактных платежей.

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В остальном пятая версия превосходит предшественницу - в ней есть увеличенный до 1,2 дюйма сенсорный дисплей с возможностью настройки циферблатов, магнитная зарядка, новые режимы тренировок, женский календарь, возможность управления не только музыкой, но и камерой, измерение уровня стресса.

Возможно, NFC-версию Mi Smart Band 5 представят для российского рынка позднее.

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