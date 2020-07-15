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15.07.2020 19:27
Рубрика: В мире

Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами

Текст: Марина Алешина

Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.

Господин Дуда уверяет, что чуть ли не сразу "раскусил" обман. Об этом он написал у себя в Twitter. Якобы уже во время разговора глава Польши понял, что "что-то не так", хотя голос, признает Дуда, был "очень похож".

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Пранкеров подвела "зубровка" - название этой традиционной польской настойки они произносили слишком идеально не в пример португальскому дипломату. Запись разговора, в котором стороны затрагивают и исторические темы, можно послушать на YouTube-канале Кузнецова и Столярова (настоящие фамилии пранкеров). Они заочно ответили польским спецслужбам, которые пообещали выяснить, как был организован разговор. По словам Кузнецова, они готовы раскрыть секрет полякам, если те им позвонят, передает РИА Новости.

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