Прибывающим вывозными рейсами россиянам придется соблюдать дистанцию

Прибывающие вывозными рейсами россияне, а также иностранцы, приезжающие на работу в Россию и лица без гражданства, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию, следует из постановления за подписью главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Кроме того, для этих лиц устанавливается дополнительное ограничение. Они должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и транспорте за исключением такси.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 15 июля.