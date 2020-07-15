Прибывающим вывозными рейсами россиянам придется соблюдать дистанцию

Кроме того, для этих лиц устанавливается дополнительное ограничение. Они должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и транспорте за исключением такси.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 15 июля.