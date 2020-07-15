Проекты ТАСС стали лауреатами международного конкурса дизайна

Специальные проекты ТАСС стали призерами международного конкурса Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020. Жюри отметило пять работ агентства в номинации "Коммуникационный дизайн".

В частности, проекты "Бестиарий. 10 эпических монстров России", "Меркатор. О дивный плоский мир" и "Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу" стали призерами в категории "Иллюстрации/обучающие иллюстрации".

Работы "Луна. Первый контакт" и "Леонов, твой выход" были отмечены жюри сразу в двух категориях: "Онлайн/целевые страницы" и "Интерфейс и дизайн/3D компьютерная графика".