Профессор объяснила, о чем предупреждает ком в горле

Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала о симптомах рака щитовидной железы.

Один из них - ощущение комка в горле. Как правило, такое проявление сигнализирует о прогрессировании заболевания. Как и осиплость голоса, кашель, одышка, затрудненное дыхание, чувство першения или царапания в горле и периодические боли в области шеи.

Появление таких признаков, особенно, если они сохраняются на протяжении двух недель и более, требует срочного обращения к врачу, передает kp.ru.

На ранней стадии развития заболевания симптомов, как правило, нет. Но все индивидуально.

Риск развития рака щитовидной железы, который, кстати, чаще встречается у женщин, повышают генетические синдромы и увеличение радиационного загрязнения.