Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине и в Ливии, а также санкции против Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации на юго-востоке Украины. Так, Владимир Путин заявил Ангеле Меркель, что попытки Киева исказить содержание "Минска-2" контрпродуктивны. С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер", добавили в пресс-службе Кремля.

"Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу - заводит в тупик переговорный процесс", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран подтвердили безальтернативность "Минска-2" для урегулирования в Донбассе. "В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года", - сообщается на сайте Кремля. Путин и Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Стороны также "обменялись оценками обстановки в Ливии". Российский лидер и канцлер Германии выразили общее мнение о необходимости межливийского диалога.

"Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

В ходе разговора была затронута и тема санкций против Ирана. Владимир Путин заявил об их бесперспективности. "Президент России подчеркнул бесперспективность санкционного давления на Тегеран и востребованность усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - отмечается на сайте Кремля.