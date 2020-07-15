Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях

Новости

Заключенный в СИЗО "Лефортово" фигурант "дела Фургала" болен онкологией 17:29
Беларусь и Дубна согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов 17:28
Дожди смыли дорогу в подмосковном Можайске 17:27
Голикова: В России выделено более 100 штаммов коронавируса 17:26
Porsche начал печатать поршни двигателя на 3D-принтере 17:10
Меркель предложила запретить выезд из регионов со вспышкой коронавируса 17:08
У украинской ведущей выпал передний зуб в прямом эфире 17:07
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 обзавелся обновленной спецверсией 17:05
В "Уфе" выявлены новые заболевшие коронавирусом 17:05
В Крыму упростили порядок получения компенсации за школьную форму 17:04
В Адыгее убийцу школьницы приговорили к пожизненному сроку 16:46
В Самаре потушили горевший двое суток склад 16:41
Ученые заглянули за "маску смерти" таштыкской мумии 16:41
У переболевших коронавирусом нашли аномалии в работе сердца 16:37
Александр Новак: Риск второй волны пандемии все еще есть 16:31
На Кубани мужчину будут судить за изнасилование и попытку убийства девочки 16:29
В крови тяжелых больных COVID-19 найдены опасные антитела 16:29
В Израиле тысячи граждан отправили на карантин без всяких оснований 16:24
В Венеции научились делать тест на COVID за 7 минут 16:19
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко 16:18
Сотрудница банка перевела на свой счет свыше 1,5 млн рублей клиента 16:08
Работа над ошибками: КамАЗ устранил недочеты на самом роскошном тягаче 16:00
Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за поставку тестов на COVID-19 15:52
Средняя цена российской нефти Urals составила 43,83 доллара за баррель 15:35
Эрмитаж и Русский музей начали принимать посетителей по новым правилам 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 17:18
Рубрика: Власть

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине и в Ливии, а также санкции против Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации на юго-востоке Украины. Так, Владимир Путин заявил Ангеле Меркель, что попытки Киева исказить содержание "Минска-2" контрпродуктивны. С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер", добавили в пресс-службе Кремля.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

"Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу - заводит в тупик переговорный процесс", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран подтвердили безальтернативность "Минска-2" для урегулирования в Донбассе. "В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года", - сообщается на сайте Кремля. Путин и Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Стороны также "обменялись оценками обстановки в Ливии". Российский лидер и канцлер Германии выразили общее мнение о необходимости межливийского диалога.

"Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Меркель: "Северный поток-2" должен быть достроен

В ходе разговора была затронута и тема санкций против Ирана. Владимир Путин заявил об их бесперспективности. "Президент России подчеркнул бесперспективность санкционного давления на Тегеран и востребованность усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - отмечается на сайте Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Мишустин: Обстановка с коронавирусом в РФ улучшается
В ГД внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации