Бирюков: Около 4,5 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2021-2023 годах

Около 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Москве в рамках программы капитального ремонта в ближайшие три года. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что утвержден краткосрочный план реализации региональной программы по капремонту многоквартирных домов в 2021-2023 годах. Для домов, работы в которых начнутся в 2021 году, информация с перечнем работ и сроками в ближайшее время будет размещена в подъездах домов и на сайте Фонда капитального ремонта.

"Запланированы работы в 4437 домах общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов", - сообщил Петр Бирюков. Он подчеркнул, что все работы, перенесенные с 2020 года на 2021, будут также выполнены в полном объеме.

Первые конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на проведение работ в 2021 году пройдут во втором полугодии текущего года.

Что касается программы замены лифтов в 2021-2023 годах, то она уже сформирована, работы по ней начнутся также в январе.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что, начиная с 2018 года, лифты в домах на счете регионального оператора меняются строго в год истечения 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации.