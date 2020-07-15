Бывшего заммэра Красногорска приговорили к 8 годам колонии за взятку

Бывшему заместителю мэра подмосковного Красногорска вынесен суровый приговор - 8 лет за взятку в особо крупном размере. Расследование в отношении нерядового чиновника вело второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, их доказательства суд признал достаточными для приговора бывшему заместителю главы администрации г.о. Красногорска. Чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Это часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

Все началось 30 октября 2018 года, когда генеральный директор одной из фирм передал заместителю главы администрации Красногорска через посредника взятку в размере 2 миллионов 800 рублей. Столько стоило нерасторжение договора аренды участка и изменение его вида разрешенного использования. Все это нужно было для уменьшения арендной платы. После получения денег посредник был задержан. Чуть позже взяли и заместителя главы городского округа.

Приговором суда мужчине назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрета в течении 5 лет занимать управленческие должности. Приговор в законную силу еще не вступил.

Против директора агентства недвижимости, выступившего посредником во взятке, уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как посредник заключил досудебное соглашение. В итоге он уже осужден на 4 года лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком и штрафом в 1 миллион рублей.