Дожди смыли дорогу в подмосковном Можайске

В подмосковном Можайске жители нескольких деревень и СНТ оказались отрезанными от цивилизации. Прошедший накануне ночью ливень смыл региональную дорогу Ваулино - Бабаево.

"На данный момент движение по ней перекрыто", - говорит глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов. По его словам, с жителями деревень и дачных поселений поддерживается постоянная связь, они обеспечены всем необходимым. В ближайшее время для них обещают сделать временный деревянный мост, а чтобы люди могли посещать магазины и рассчитывать на медицинскую помощь в случае необходимости, будет организовано постоянное дежурство передвижного фельдшерско-акушерского пункта и пассажирского автобуса.

Абаренов также добавил, что ночной ливень с порывами ветра повредил несколько линий электропередач, из-за чего без света остались 70 населенных пунктов округа. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся до настоящего времени.