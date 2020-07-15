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15.07.2020 04:00
Рубрика: Общество

Оранжевое лето

Можно ли компенсировать ущерб от ливней?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 153(8207)
Если двигатель вашей машины цел, а во дворе не стоит вода, считайте, что вам повезло. Минувшей ночью Москва и запад Подмосковья оказались в центре южного циклона, который принес нам рекордной силы ливни. Небесное "шоу" будет продолжаться, и за три дня уровень осадков местами может достичь 100 мм - это месячная норма, отмечают в Росгидромете.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"На западе Московской области, где я сейчас нахожусь, фактически уже пришла осень, - рассказывает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. - А сейчас атмосферный фронт обостряется, что и приводит к ухудшению погоды". Гидрометцентр РФ ввел даже оранжевый уровень опасности. Это означает, что ненастье может повлечь материальный ущерб.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Росгидромет предупредил о подтоплениях в Москве и Подмосковье

В Москве сильные дожди местами продолжатся и сегодня. Июль традиционно самый дождливый месяц в регионе. Но ливни 2020-го все равно если не бьют рекорды, то приближаются к ним. Например, для 14-го числа самый высокий показатель для Москвы - 35,5 мм осадков. Сейчас же местами ожидается даже до 49 мм за полдня. А если учесть, что дожди не уйдут до 16 июля, то стоит ожидать месячной нормы осадков за три дня.

Столичный ЦОДД призвал автомобилистов отложить поездки из-за непогоды, а "Мосводосток" привел бригады в полную готовность. Так бывает всегда перед непогодой. Однако все мы помним ливень 20 июня, когда вода стояла на проспекте Вернадского, на Мичуринском, на Варшавском шоссе. Двигатели попавших в затор машин часто получают гидроудар, а это многотысячный ремонт и нервы. Кто компенсировать будет? Если у вас есть полис каско, то проблем, скорее всего, не стоит ожидать, считает адвокат Владимир Постанюк. Достаточно сфотографировать свою машину в воде с геолокацией, вызвать ГИБДД, а потом подавать всю документацию в страховую компанию. Но все пройдет гладко, только если в договоре стихийные бедствия признаны страховым случаем. Если же расширенного полиса нет совсем, то придется самому искать виновника, объясняет юрист ГК "ЛИГАЛ" Кирилл Гавриличев.

Дожди из Москвы не уйдут до 16 июля, то есть за три дня стоит ожидать месячной нормы осадков

В любом случае сначала сам факт ущерба должен зафиксировать инспектор ГИБДД или участковый, а потом нужно будет найти организацию, ответственную за обслуживание ливневок. Именно туда надо отправить письменную претензию, а если коммунальщики не решат вопрос миром - придется идти в суд. Там, отмечают собеседники "РГ", скорее всего, назначат экспертизу. Если выяснится, что водосток был забит, то обслуживающей компании выставят счет. А если это был катаклизм, на который ливневка не рассчитана - селяви, чините движок сами. Впрочем, в нашем случае, как мы уже упоминали, пройдут сильные, но не невиданные ливни. Точную и официальную справку об этом можно быстро заказать на 0656.ru. Будет стоить 2500 руб., но ремонт все равно дороже. Если подтопило ваш двор или улицу, то ваш телефон: +7 (495) 657-87-03, это диспетчерская "Мосводостока".

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