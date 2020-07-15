"На западе Московской области, где я сейчас нахожусь, фактически уже пришла осень, - рассказывает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. - А сейчас атмосферный фронт обостряется, что и приводит к ухудшению погоды". Гидрометцентр РФ ввел даже оранжевый уровень опасности. Это означает, что ненастье может повлечь материальный ущерб.
В Москве сильные дожди местами продолжатся и сегодня. Июль традиционно самый дождливый месяц в регионе. Но ливни 2020-го все равно если не бьют рекорды, то приближаются к ним. Например, для 14-го числа самый высокий показатель для Москвы - 35,5 мм осадков. Сейчас же местами ожидается даже до 49 мм за полдня. А если учесть, что дожди не уйдут до 16 июля, то стоит ожидать месячной нормы осадков за три дня.
Столичный ЦОДД призвал автомобилистов отложить поездки из-за непогоды, а "Мосводосток" привел бригады в полную готовность. Так бывает всегда перед непогодой. Однако все мы помним ливень 20 июня, когда вода стояла на проспекте Вернадского, на Мичуринском, на Варшавском шоссе. Двигатели попавших в затор машин часто получают гидроудар, а это многотысячный ремонт и нервы. Кто компенсировать будет? Если у вас есть полис каско, то проблем, скорее всего, не стоит ожидать, считает адвокат Владимир Постанюк. Достаточно сфотографировать свою машину в воде с геолокацией, вызвать ГИБДД, а потом подавать всю документацию в страховую компанию. Но все пройдет гладко, только если в договоре стихийные бедствия признаны страховым случаем. Если же расширенного полиса нет совсем, то придется самому искать виновника, объясняет юрист ГК "ЛИГАЛ" Кирилл Гавриличев.
В любом случае сначала сам факт ущерба должен зафиксировать инспектор ГИБДД или участковый, а потом нужно будет найти организацию, ответственную за обслуживание ливневок. Именно туда надо отправить письменную претензию, а если коммунальщики не решат вопрос миром - придется идти в суд. Там, отмечают собеседники "РГ", скорее всего, назначат экспертизу. Если выяснится, что водосток был забит, то обслуживающей компании выставят счет. А если это был катаклизм, на который ливневка не рассчитана - селяви, чините движок сами. Впрочем, в нашем случае, как мы уже упоминали, пройдут сильные, но не невиданные ливни. Точную и официальную справку об этом можно быстро заказать на 0656.ru. Будет стоить 2500 руб., но ремонт все равно дороже. Если подтопило ваш двор или улицу, то ваш телефон: +7 (495) 657-87-03, это диспетчерская "Мосводостока".