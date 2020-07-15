В Костромской области многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида, выделили в помощь от государства землю для ведения подсобного хозяйства. Но когда получатели начали ее возделывать, в сад нагрянули проверяющие. Вместо помощи садоводы получили от местных властей неприятности и крупный штраф.

"Уважаемая редакция, помогите! Мне кажется, я попала в лапы мошенников..." - начинает свой рассказ многодетная мама Мария Чекавинская. Два года назад семья Чекавинских, в которой растут трое маленьких детей (в том числе тяжелобольная дочка с инвалидностью), по закону "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области" получила приусадебный участок размером десять соток.

- При получении земли было два условия: межевание (его мы оплатили из семейного бюджета) и запрет на строительство капитального характера. Оба условия мы выполнили. Сразу после передачи участка из всех других очередей нас исключили, - рассказывает Мария.

Поле у деревни Кузьмищи, на котором выделили надел Чекавинским, - это земли сельхозназначения. В соответствии с классификатором на таких участках владельцы имеют право на возведение сараев, беседок, теплиц, а также бытовок для хранения инструмента и сельхозпродукции, для укрытия от дождя и ведения животноводства.

С появлением участка жизнь большой дружной семьи Чекавинских преобразилась. Супруги вскопали землю, посадили овощи, зелень. В углу участка установили качели и мини-песочницу для детей. Это место сразу стало любимым для всех младших Чекавинских.

- Мы взяли кредит, купили доски и начали строить разрешенную нам бытовку. Вы не представляете, как мы радовались этому процессу! Измучившись взаперти в тесной городской квартире во время самоизоляции, мы нашли в выездах на участок настоящую отдушину, стремились на воздух каждый день! - восклицает Мария.

В акте проверяющие написали, что постройка "имеет признаки капитального строения"

Как гром среди ясного неба, 27 мая на участок Чекавинских в отсутствие хозяев нагрянула внезапная проверка. Результатом визита чиновников администрации Костромского района стал акт, в котором они написали, что постройка, возводимая на участке, "имеет признаки капитального строения". Следовательно, несмотря на наличие ухоженного сада, землю семья якобы использует "не по назначению". По мнению проверяющих, на выделенном участке владельцы имеют право заниматься "исключительно выращиванием сельхозпродукции, без права возведения капитальных строений".

- Получив от них эту бумагу, я не поверила своим глазам! В бытовке из горбыля проверяющие разглядели дом с фундаментом, хотя никакого фундамента там и в помине нет! А в качестве дополнительных доказательств якобы допущенного нарушения нам вменили то, что в строении имеются окна и дверь. Мы хотели раскрасить садовую бытовку в яркие цвета, нарисовать на окнах глазки, приделать "реснички", чтобы, глядя на нее, все улыбались - и взрослые, и дети. А теперь что? Когда эта бумага пришла, у мужа прямо руки опустились, - чуть не плача, показывает обвинительные документы Мария.

На Марию Чекавинских завели административное дело и назначили штраф - 10 тысяч рублей.

- Когда мы предъявили документ, что у Таси инвалидность, то к нам проявили снисхождение и снизили штраф до пяти тысяч. Но и это для нас большие деньги! Их необходимо перечислить на счет администрации Костромского муниципального района, которая и проводила проверку. Однако самое страшное в том, что, помимо штрафа, нам предъявили требование устранить нарушения - то есть разобрать нашу постройку! В устной беседе чиновница заявила мне: Ну, заплатите штраф, разберите строение и перевезите его на другой участок". Но у нас этот участок единственный! Куда везти? И как моей семье с инвалидами обрабатывать землю без постройки? Где хранить инвентарь? Брать в руки лопату и ежедневно возить ее домой в Кострому? И это местные власти называют поддержкой? Да если бы мы только знали правду о такой "поддержке", то ни за что не взяли бы этот участок! Мы бы не вкладывали в него все наши накопления... - грустно заключает Мария.

Комментарии

Валерий Нода, глава Костромского муниципального района:

- По результатам проверки муниципальным земельным инспектором составлен акт, 27 мая материалы направлены на рассмотрение в управление Росреестра по Костромской области. На сегодняшний день администрацией Костромского муниципального района предоставлен 361 участок из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. На трех участках выявлены нарушения. По состоянию на 26 июня 2020 года в очереди на получение земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства состоят 646 человек.

Сергей Шкаликов, юрист:

- Выданное постановление нужно обжаловать. По закону на это есть десять дней. В моей практике были случаи незаконных действий чиновников. Оспорить их можно в суде. Ответчикам придется доказать виновность семьи и предъявить "фундамент" постройки, который они "разглядели" в отсутствие хозяев. По правилам минсельхоза на приусадебных участках можно строить объекты, необходимые для хранения инвентаря, производства и переработки сельхозпродукции, поэтому возведение бытовки законно. Поскольку в данном случае затронуты интересы детей, необходимо требовать рассмотрения дела в присутствии представителя прокуратуры и органов опеки.