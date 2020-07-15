Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

Столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания с 15 июля вернулись к обычному режиму работы - теперь прийти в них можно без предварительной записи. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке - только в присутствии молодоженов, - напомнила она. - За три месяца отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания оказали более 140 тысяч услуг: регистрировали акты гражданского состояния и совершали юридически значимые действия. Сейчас эпидситуация позволяет вернуться к привычному режиму".

Москвичей, которые подали заявление через портал госуслуг или записались на прием в отдел ЗАГС раньше, примут в приоритетном порядке. Во время особого режима работы все могли обратиться в ЗАГСы дистанционно через электронную почту. С 13 июля направить письмо можно на почту: zags@mos.ru.

При этом москвичам все же рекомендуется не забывать о мерах предосторожности и санитарных правилах - при личном визите в отделы ЗАГС или дворцы бракосочетания, а также при посещении необычных площадок для регистрации брака стоит соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки.

Напомним, с 23 июня московские ЗАГСы возобновили торжественные церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно зарегистрировать брак на необычных площадках - стадионах, небоскребах, музеях и других.