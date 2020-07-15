Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

Новости

Футбольный клуб "Оренбург" вылетел из премьер-лиги 23:34
Оператор "Северного потока-2" ответил на угрозы США 22:57
Авен заявил, что хотел бы купить "кусочек "Спартака" 22:52
Суд арестовал всех четверых врачей, которых обвиняют в торговле детьми 22:48
США ввели очередные санкции против РФ 22:34
Губернатор Подмосковья отменил масочный режим на улицах 22:12
Кинотеатры в Подмосковье откроют с 1 августа 22:11
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе 22:08
Почему важно своевременно ставить обновления на гаджеты 21:47
Леонид Федун: Судите "Спартак", как "Зенит", - и мы будем чемпионами 21:27
Росавиация предоставила субсидии авиакомпаниям на 11,5 млрд рублей 21:21
В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин 21:16
Суд в Москве арестовал одного из гинекологов по делу о торговле младенцами 21:15
МИД Беларуси направил приглашения на выборы международным наблюдателям 20:56
"Краснодар" на выезде не смог обыграть "Крылья Советов" 20:35
Беларусь отменила двухнедельный карантин для россиян 20:26
В Госдуме объяснили заявление Госдепа по "Северному потоку-2" 20:02
Вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь" 20:00
Творческие вузы войдут в программу стратегического академического лидерства 19:34
Netflix впервые опубликовал список своих самых популярных фильмов 19:29
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами 19:27
В Ростовской области ужесточат масочный режим в магазинах 19:17
В Минобороны рассказали об испытаниях новейших образцов космической техники 19:11
Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена" 19:04
"Арсенал" обыграл "Урал" в гостях в 29-м туре РПЛ 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 22:30
Рубрика: Власть

Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 155(8209)
Столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания с 15 июля вернулись к обычному режиму работы - теперь прийти в них можно без предварительной записи. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке - только в присутствии молодоженов, - напомнила она. - За три месяца отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания оказали более 140 тысяч услуг: регистрировали акты гражданского состояния и совершали юридически значимые действия. Сейчас эпидситуация позволяет вернуться к привычному режиму".

Фото: Владимир Аносов
Крымский мост стал местом притяжения туристов и молодоженов

Москвичей, которые подали заявление через портал госуслуг или записались на прием в отдел ЗАГС раньше, примут в приоритетном порядке. Во время особого режима работы все могли обратиться в ЗАГСы дистанционно через электронную почту. С 13 июля направить письмо можно на почту: zags@mos.ru.

При этом москвичам все же рекомендуется не забывать о мерах предосторожности и санитарных правилах - при личном визите в отделы ЗАГС или дворцы бракосочетания, а также при посещении необычных площадок для регистрации брака стоит соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки.

Напомним, с 23 июня московские ЗАГСы возобновили торжественные церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно зарегистрировать брак на необычных площадках - стадионах, небоскребах, музеях и других.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях
Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"
Попова: Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ достигает 26%
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации