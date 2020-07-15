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15.07.2020 21:51
Рубрика: Происшествия

Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело

Текст: Владимир Баршев
Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Измайловский райсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя столицы Павла Курмелева. Осужденный за мошеннические действия на сумму свыше 1,3 млн долларов США взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, Курмелев с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность замначальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, получили 310 тысяч долларов. За эту сумму аферисты обещали помочь прекратить уголовное преследование обратившегося к ним гражданина.

Но оказать влияние на ход и результаты расследования они не могли. Взятые на себя обязательства исполнять не собирались, а денежными средствами планировали распорядиться по собственному усмотрению.

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Позже сообщники получили от другого потерпевшего якобы за прекращение того же уголовного дела денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов США, являвшихся частью от общей требуемой суммы в 1 миллион долларов США. Однако при передаче денег Курмелев был задержан сотрудниками ФСБ России.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении Курмелева выделено в отдельное производство. Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается.

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