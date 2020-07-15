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15.07.2020 22:29
Рубрика: Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать тест на COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 155(8209)
C 16 июля москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирус методом ПЦР по записи в одной из 162 поликлиник. Причем не только взрослые, но и дети - для них открылись процедурные в 45 детских поликлиниках. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вице-мэр рассказала журналистам:
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Во время пандемии удалось сформировать мощную ПЦР-службу. В результате город теперь может проводить в среднем до 50 тысяч исследований в сутки. В Москве уже сделано более 4,3 миллиона ПЦР-тестов. Когда была высокая заболеваемость, усилия лабораторной службы были направлены на больных COVID-19, их родственников и тех, у кого было подозрение на инфекцию. Сейчас, когда количество заболевших снижается, появились свободные мощности и мы готовы их перераспределить на другие направления. В связи с этим мэр Сергей Собянин принял решение, благодаря которому теперь все могут бесплатно пройти ПЦР-исследование на коронавирус.

Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 за сутки - в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе

Для этого в столице открываются пункты в 207 поликлиниках. Для детей свободная сдача анализа на коронавирус открывается впервые. Напомню, ПЦР (полимеразная цепная реакция) - метод, который позволяет выявить присутствие вируса. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Посещение поликлиники с целью тестирования безопасно, подчеркнула вице-мэр. Алгоритм забора крови отработан еще при введении ИФА-тестирования, которое проводится для оценки иммунитета. Этот тест с 27 мая бесплатно может сдать любой житель. И хорошо, что появилась возможность в полтора раза увеличить объемы этого исследования - ежедневно его могут проходить в удобное время около 7,5 тысячи москвичей. Результаты ифа-тестирования показывают: количество горожан, имеющих иммунитет к коронавирусу, за последние полтора месяца выросло с 12,5 процента до 21,7 процента. Высокие объемы тестирования позволяют точнее оценивать ситуацию. Созданы условия, чтобы как можно больше москвичей обследовались. Работодатели могут организовать тестирование у себя на работе. Мэрия оплачивает исследование, а организации платят только за забор крови. Благодаря этим усилиям ситуация стабилизируется. Отменены уже почти все ограничения, введенные в связи с пандемией. Тем не менее вот уже две недели выявление COVID-19 держится на уровне порядка 600 новых случаев. Темпы прироста у Москвы и Подмосковья - наименьшие в стране - 0,3 процента за сутки.

Справка "РГ"

Для сдачи анализа крови на коронавирус и антитела к нему москвичам нужны только паспорт и полис ОМС. На входе в поликлинику им измерят температуру, попросят надеть маску, перчатки и бахилы и проводят оформить документы. Результаты исследований можно будет увидеть в электронной медицинской карте (ЭМК) на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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