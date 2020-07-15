Наталья Сергунина: Новый проект для туротрасли запустили в Москве

В столичном комитете по туризму создали новый проект для туриндустрии "Привет, Москва!", сообщает официальный портал мэра. Экспертные организации приглашены для создания интерактивной карты города с интересными локациями.

"На портале собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов Москвы - исторические объекты, культурные, досуговые, гастрономические пространства. Проект поможет туркомпаниям подготовить новые уникальные маршруты и раскрыть весь потенциал нашего города, не ограничиваясь центральными районами", - отметила заммэра Наталья Сергунина.

В числе прочего на интерактивной карте представлены данные о музеях, театрах, канатной дороге на Воробьевых горах, смотровой площадке "Москва-Сити". Благодаря этому сервису туроператоры и турагенты смогут предложить путешественникам нетривиальные маршруты.