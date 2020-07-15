Ночной ураган лишил владимирцев интернета и повалил 100 деревьев

Сильная гроза с градом и шквалистым ветром, прошедшая в ночь c 14 на 15 июля во Владимирской области, оставила сотни жителей без света и интернет-связи, экстренные службы устраняют последствия.

Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Особенно серьезные повреждения непогода вызвала в окрестностях Владимира, Мурома, а также Муромского, Гусь-Хрустального, Меленковского районов Владимирской области.

- В результате прохождения грозового фронта были повалены около 90 деревьев, повреждены 19 автомобилей и 24 линии электропередачи, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным очевидцев, поваленные ветром деревья перегородили несколько дорог, а в областном центре молния ударила в крышу многоэтажки на улице Пугачева, повредив электрооборудование. В результате сотни людей остались без интернета и кабельного телевидения. В Боголюбове сильным потоком воды размыло мост на федеральной трассе М-7, часть тротуара обрушилась в овраг.

Как уточнили во "Владимирэнерго", наибольшее количество отключений из-за непогоды было зафиксировано в центральной и юго-восточной части Владимирской области.

- Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону "Россети Центр и Приволжье" 8-800-50-50-115, а также +7 (920) 05-05-777 Viber или на портале светлаястрана.рф, - пояснили энергетики.

Сейчас в региональном управлении МЧС развернут штаб, который координирует проведение восстановительных работ. К ликвидации повреждений готовится аэромобильная группировка. В устранении последствий циклона участвуют 50 бригад МЧС численностью 156 человек и 240 энергетиков. Совместно с сотрудниками коммунальных служб они убирают упавшие деревья и восстанавливают электроснабжение. Для жизненно важных объектов, оставшихся без света, подготовлены дизельные генераторы.

Неделей ранее сильный ураган оставил без кровли жителей двух пятиэтажек в городе Кольчугино. Власти пообещали помочь в проведении восстановительных работ.