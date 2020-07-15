Под Костромой грабители случайно сожгли украденные деньги

Суд в Костромской области вынес обвинительный приговор двум грабителям-неудачникам, которые случайно сожгли украденные в магазине деньги.

Как выяснилось на следствии и в суде, вечером 13 февраля 2020 года в Кологривском районе Костромской области двое подвыпивших мужчин, вооруженных охотничьим ружьем, ворвались в магазин. К нападению злоумышленники готовились серьезно: они заранее заготовили маски и "рабочую" одежду. Ударив продавщицу в грудь охотничьим ружьем, налетчики потребовали отдать им выручку торговой точки.

- Испугавшись, продавщица передала нападавшим 15 тысяч рублей из кассы магазина, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова.

Получив добычу, разбойники скрылись. Однако воспользоваться награбленными деньгами им так и не удалось.

- Они сожгли в печи маски и одежду, в которой были в момент совершения преступления, однако под влиянием выпитого спиртного забыли, что похищенные деньги находятся в карманах сожженной ими одежды, в результате чего деньги сгорели, - сообщили в прокуратуре.

Протрезвев, злоумышленники написали явку с повинной. Ущерб, нанесенный магазину в результате налета, им пришлось возместить из собственных средств. Суд приговорил обоих к трем годам заключения в колонии общего режима.