Столичные ЗАГСы заработали в обычном режиме без предварительной записи

Столичные ЗАГСы работают в обычном режиме без предварительной записи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по предварительной записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов. За 3 месяца отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания оказали более 140 тысяч услуг - регистрировали акты гражданского состояния и совершали юридически значимые действия. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы - теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи, - рассказала она.

Те, кто подал заявление через Единый портал госуслуг или записавшиеся ранее на прием в отдел ЗАГС, будут приняты для оказания услуги в приоритетном порядке.

Во время особого режима работы была создана специальная почта, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным. На нее поступило более 2000 обращений - на все обращения были даны ответы. С 13 июля прием запросов осуществляется по почте zags@mos.ru.

Оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом напоминает: при посещении отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания, по прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Напомню, что с 23 июня в столичных ЗАГСах возобновлены торжественные церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно зарегистрировать брак на необычных площадках столицы.