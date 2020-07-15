Суд арестовал всех четверых врачей, которых обвиняют в торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех врачей, которых обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей. Дело было заведено, после того, как один из младенцев погиб.

Как сообщают РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемым Ашиткову, Ивановой, Чернышовой и Панаиоти меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 сентября 2020 года.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора. По его словам, в ходе процесса могут быть разглашены личные данные несовершеннолетнего погибшего и других детей. Как ранее сообщил агентству адвокат обвиняемых Аркадий Лукьянов, вину они не признают.

Напомним, в январе этого года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного от суррогатной матери ребенка. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

В квартире следователи также обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. В конечном итоге новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, а также местных органов внутренних дел и опеки. В данный момент дело находится в центральном аппарате СК РФ.