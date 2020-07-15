У жительницы Подмосковья выманили 100 тысяч рублей

Жертвой телефонного мошенничества стала жительница подмосковного Орехово-Зуево.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что этой женщине позвонил молодой человек, представившись ее сыном. Он сообщил, что стал участником дорожно-транспортного происшествия и для урегулирования инцидента необходимы 100 тысяч рублей. Женщина поверила звонившему и перевела требуемую сумму на указанный им счет банковской карты.

Полицейские задержали мошенника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанный взят под стражу.

Татьяна Петрова напомнила о мерах безопасности: "ГУ МВД России по Московской области обращается к гражданам быть бдительными и не доверять подобным звонкам. Если вам звонят или отправляют SMS-сообщение, представляются вашими родственниками или знакомыми, обязательно перезвоните им по известным вам номерам телефонов. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям, которые действуют, якобы, от их имени, о таких фактах незамедлительно сообщайте в полицию".