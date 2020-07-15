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15.07.2020 10:28

В Калуге презентовали книгу о городской архитектуре

14 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с профессором кафедры архитектуры Московского государственного университета землеустройства, Почетным архитектором России Евгением Анатольевичем Голышевым.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

С 2011 по 2014 годы Евгений Голышев занимал пост главного архитектора Калуги.

На встрече была презентована книга "Калуга XVIII - XXI века. Архитектура. Стили", посвященная архитектурному облику Калуги, стилистике храмов, усадеб и общественных сооружений города.

Фото: Калужская городская Дума
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- Книга вызвала огромный интерес, - поделился впечатлениями Александр Иванов, - уверен, что она будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся историей и архитектурой нашего родного города. Особо хочу отметить, что Евгений Анатольевич разработал карту размещения калужских памятников архитектуры. Замечательно, что появляются такие фундаментальные работы, посвященные нашему городу. Вдвойне приятно, что по словам Евгения Анатольевича пять молодых талантливых калужан проходят обучение на кафедре архитектуры Московского государственного университета Землеустройства. От имени всех калужан благодарю Евгения Анатольевича за его важный и полезный труд, желаю новых творческих успехов и талантливых учеников!

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