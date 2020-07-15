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15.07.2020 15:05
Рубрика: Происшествия

В Москве из-за непогоды повалены 116 деревьев, пострадали 49 автомобилей

Текст: Ирина Огилько

Городские коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей и ветра, за сутки в городе уже выпало 40 мм осадков - почти половина месячной нормы июля, порывы ветра вчера достигали 16 метров в секунду, а в отдельных районах ТиНАО - до 21 метра в секунду", - отметил Петр Бирюков.

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По его словам, сильным ветром за сутки были повалены 116 деревьев, больше всего - в Юго-Западном, Северном и Зеленоградском административных округах, повреждены 49 автомобилей. Пострадавших в результате стихии, а также разрушений в городе нет.

"Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено", - подчеркнул заместитель мэра.

Он сообщил, что благодаря принятым дополнительным мерам удалось не допустить подтоплений.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Была заранее проведена очистка водоприемных решеток и ливнестоков, ревизия всех систем водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство 300 аварийных бригад "Мосводостока", - пояснил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, а горожанам разослали смс-сообщения с оповещением.

"Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца завтрашнего дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ливня и ветра под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заключил заместитель мэра.

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