В Москве коворкинги НКО вернулись в обычный график

Столичные коворкинги НКО комитета общественных связей и молодежной политики вернулись к привычному графику работы. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Как и до пандемии, коворкинги работают во всех округах ежедневно: с понедельника по субботу - с 10:00 до 21:00, в воскресенье - с 10:00 до 17:45, уточняет официальный портал мэра.

"В коворкингах есть все для проведения мероприятий и комфортной работы НКО: современное оборудование, просторные выставочные и концертные залы, рабочие пространства. Воспользоваться помещениями может любая организация, даже из двух-трех человек", - рассказала Наталья Сергунина.