В Москве задержали подозреваемого в разбойных нападениях

Начальник Управления общественных связей и информации ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании 30-летнего мужчины по подозрению в разбойных нападениях и краже имущества.

Владимир Васенин рассказал, что в территориальный отдел полиции с заявлениями обратились несколько жителей Москвы. Так, 59-летняя женщина сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал принадлежащий ей мобильный телефон. В момент происшествия она сидела на лавочке во дворе своего дома. С аналогичным заявлением обратился 25-летний мужчина. У него во время тренировки на спортивной площадке под угрозой расправы был похищен гаджет. А 40-летний местный житель заявил о краже аккумулятора из автомобиля. Все потерпевшие сообщали похожие приметы злоумышленника. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Люблинской улице. Им оказался ранее судимый 30-летний приезжий. У задержанного оперативники изъяли нож. Установлено, что преступления злоумышленник совершал в состоянии опьянения. Похищенные вещи возвращены потерпевшим.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ "Разбой" и статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.