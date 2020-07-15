В Подмосковье заработали детские лагеря, пляжи и аттракционы

Первая летняя оздоровительная смена началась в лагерях Подмосковья.

По данным министерства социального развития области, открылись 15 детских лагерей из 59, состоящих в региональном реестре организаций отдыха и оздоровления детей. В них на первую смену заедут 550 школьников.

Также с сегодняшнего дня в Подмосковье начали работать пляжи и аттракционы в парках. Все они приступили к работе с соблюдением санитарных норм. Так, в двухместные кабины аттракционов сажают по одному человеку, в четырехместные - по двое.