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Рубрика: Происшествия

Сообразили на "своих"

Соцработники в Воронеже незаконно оформляли субсидии на знакомых
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 154(8208)
Масштабное хищение средств из бюджета выявлено в управлении социальной защиты населения Левобережного района. Группа воронежцев более трех лет обналичивала средства под видом помощи льготникам.

Как сообщили в прокуратуре, махинации обнаружились при проверке, проведенной совместно с управлением ФСБ России по Воронежской области. Было установлено, что три человека, занимавшие в учреждении руководящие посты, с 2017 по 2020 год оформляли субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на подставных лиц - бывших коллег и знакомых. На самом деле эти люди не имели права на получение социальной поддержки.

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Соответствующих документов у них не запрашивали. Гражданам объясняли, что их фиктивно трудоустроят и станут начислять зарплату. А затем просто включали в списки льготников, которым положены субсидии на оплату ЖКУ, пояснили в управлении Следственного комитета по Воронежской области: "Начисленные по данным спискам средства впоследствии снимались подставными лицами со счетов и передавались указанным сотрудникам учреждения, которые распоряжались ими по своему усмотрению".

За три с лишним года в афере поучаствовало два десятка мнимых льготников. Из казны удалось "увести" около десяти миллионов рублей. По мнению прокуратуры, ущерб превысил 11 миллионов, в СК же пока говорят о девяти, подчеркивая, что точная сумма будет определена при расследовании.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Состав преступления предусмотрен частью 4 статьи 159 УК РФ, возможное наказание по ней - лишение свободы на срок до десяти лет.

В афере поучаствовало два десятка мнимых льготников, из казны удалось "увести" около десяти миллионов рублей

Кроме того, прокуратура Левобережного района внесла в адрес директора учреждения представление об устранении нарушений законодательства, потребовав уволить виновных сотрудников.

Фото: iStock
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В департаменте соцзащиты Воронежской области подчеркнули, что заметили признаки преступления первыми. Наводя порядок в документах, касающихся различных выплат, чиновники обратили внимание на факты перечисления субсидий на ЖКУ гражданам, чьих личных дел в управлении соцзащиты Левобережного района не оказалось.

- Департаментом были незамедлительно приняты меры по пресечению противоправных действий, 25 мая материалы передали в прокуратуру, - сообщили в ведомстве. - В ходе проверки оказывалось содействие сотрудникам следственного управления и ФСБ. Сейчас ведется работа по принятию административных мер к руководству учреждения, а также по устранению факторов, способствующих возможным нарушениям в будущем.

комментарий

Матвей Сладких, руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа:

- Следователями СК допрошено трое подозреваемых, которые признали вину в полном объеме и дали показания по существу. Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области были проведены обыски, изъяты электронные носители и документы, играющие роль для расследования уголовного дела. Проводятся допросы лиц, обладающих значимой информацией.

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