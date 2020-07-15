В Тамбове погибла девушка из Индии

Тамбовские следователи начали проверку обстоятельств гибели индийской студентки. Девушка утонула в Красненском карьере вечером во вторник.

- Инцидент произошел в 18 часов. Гражданка Индии 1999 года рождения пыталась спасти подругу и утонула сама. Ее подругу спасли, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Кярсна.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области добавили, что Красненский карьер не является официальным пляжем: там продолжаются работы и существует угроза поражения электрическим током, о чем спасатели регулярно извещают население. Тем не менее тамбовчане любят купаться в карьере из-за чистой воды и удобного расположения.