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15.07.2020 16:29
Рубрика: Общество

Выбрось мусор из головы

"Зеленые" вузы Черноземья поделились опытом экологических проектов
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 154(8208)
Проекты, реализованные в университетах Тамбова и Белгорода, вошли в число лучших студенческих экопрактик России.
К акции "Добрые крышечки" присоединяется все больше школ и вузов, вырученные деньги идут на благотворительность. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС К акции "Добрые крышечки" присоединяется все больше школ и вузов, вырученные деньги идут на благотворительность. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
К акции "Добрые крышечки" присоединяется все больше школ и вузов, вырученные деньги идут на благотворительность. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

Инициативы ребят обобщили в Ассоциации "зеленых" вузов, куда входит сотня команд - как столичные "зубры" вроде МГИМО и ВШЭ, так и учебные заведения из небольших городов. Итогом этой работы стал сборник "Новая реальность. Успешные экологические практики в российских вузах и руководство к действию". Его можно скачать в интернете, чтобы почерпнуть идеи для собственных начинаний. Разовые акции по сбору макулатуры или уборке территории от мусора проводятся в каждом вузе и колледже. Но немногим удается перейти к системным мерам, которые позволяют снизить издержки и уменьшать негативное влияние на природу в масштабах своего учебного заведения.

Фото: Администрация Липецкой области
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Впрочем, большинство студенческих идей приложимо и к работе предприятий: раздельный сбор отходов и передача их на переработку, отказ от одноразовой посуды, вторичное использование старых вещей и даже "экологизация" меню в столовых. Наряду с проектами, требующими основательных вложений (например, перевод служебного транспорта на газ), возможны и точечные изменения. Например, сенсорные смесители для раковин помогают уменьшить расход воды. А молодежь из Санкт-Петербурга объявила войну одноразовым стаканчикам и убедила руководство своего вуза сменить арендатора, который обслуживал вендинговые кофейные автоматы. Старый партнер не мог предоставить аппараты с функцией "в свою кружку".

Волонтеры из Тамбовского технического университета (ТГТУ) описали в сборнике деятельность своего экоклуба, объединившего 200 студентов с разных факультетов. Начинали в 2018-м с посадки ели в честь 60-летия вуза. Потом были тематические занятия для школьников, буккроссинг и дармарка (обмен ненужными вещами). В феврале прошлого года ребята установили в двух основных корпусах ТГТУ контейнеры для раздельного сбора отходов - это произошло еще до того, как сетки для пластика прописались на улицах Тамбова. Впоследствии в вузе появились и емкости для батареек.

Немногим удается перейти к системным мерам, позволяющим уменьшать негативное влияние на природу

Акции по сбору макулатуры стали проходить дважды в неделю - отходы принимают на кафедре природопользования и защиты окружающей среды, поучаствовать может любой горожанин. За месяц набирается две тонны вторсырья. Доход от его реализации вкладывают в экологические проекты. Студенты ТГТУ подключились и к акции "Добрые крышечки" (пластиковые крышки и кольца с бутылок передают на утилизацию, вырученные деньги идут на благотворительность).

Фото: Pixabay
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"Понадобились долгие переговоры о внедрении раздельного сбора отходов с руководством вуза, которое не видело в этом смысла. К тому же в тот момент сменился региональный оператор по обращению с ТКО и временно приостановил работу мусороперерабатывающий завод "КомЭК". В январе 2019 года ситуация стабилизировалась, завод возобновил работу. Мы провели праздник "Экодвор" для привлечения внимания к практике раздельного сбора, руководство вуза убедилось, что внедрять ее нужно, выделило деньги на контейнеры и направило волонтеров к юристам, чтобы заключить договор с компанией - перевозчиком вторсырья, - рассказали авторы проекта о главных трудностях, с которыми пришлось столкнуться. - Каждое мероприятие требует большого числа согласований и документов".

Ранее в похожем пособии "Как сделать вуз "зеленым" ассоциация отметила практику Белгородского технологического университета имени В. Шухова (БГТУ), где также стоят контейнеры для разных видов отходов. Акции по сбору аккумуляторов, пластика и макулатуры привлекли внимание ректората. Там посчитали, что предварительная сортировка отходов позволит уменьшить расходы на вывоз мусора. Волонтеры опробовали модель раздельного сбора в кампусе, оценили экономический эффект. Масштабировали опыт под руководством главного инженера БГТУ: вуз заказал дополнительные урны для корпусов и баки для накопления отходов, заключил договоры с заготовителями вторсырья. Чтобы переломить психологию студентов и педагогов, понадобилась серия лекций и агитационных рейдов по общежитиям.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Основной сложностью было изменить привычку людей выбрасывать все в единый контейнер. В первое время... в баки для раздельного сбора попадали нерассортированный мусор и пищевые отходы, - отметили волонтеры. - Чтобы решить эту проблему, рядом с баками поставили дежурного сотрудника административно-хозяйственной части, который помогал сортировать приносимые отходы и напоминал о назначении контейнеров.

В итоге объем ТКО, вывезенных на захоронение с территории Шуховского университета в 2019 году, оказался на 40 процентов меньше, чем в 2018-м. Следующим шагом стала установка специальных контейнеров для "собачников", которых приучают убирать отходы за своими питомцами.

Прямая речь

Михаил Юлкин, генеральный директор АНО "Центр экологических инвестиций":

- Каждому человеку нужно стараться искать способы уменьшения своего воздействия на климат, а не ждать, пока проблему решит кто-то другой. Мы же понимаем, сколько стоит все, что нас окружает, в денежных единицах. Но нужно знать и сколько это "стоит" в единицах выбросов парниковых газов.

Бережливое обращение с энергией и материалами позволяет не только сокращать углеродный след, но и более эффективно использовать бюджет учреждения. Например, потреблять меньше электроэнергии благодаря установке энергосберегающих ламп, тратить меньше бензина, отрегулировав транспортную логистику или передвигаясь на велосипедах и самокатах. Можно начать с малого: приучить сотрудников "уходя, гасить свет".

Контакт

Бесплатные материалы по организации экологических инициатив собраны на сайте программы "Зеленые вузы России": greenuniversity.ru.

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