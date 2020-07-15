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15.07.2020 14:09
Рубрика: Экономика

Для бизнеса на Дальнем Востоке заработал новый интернет-сервис

Текст: Елена Березина
Дальневосточные и арктические малые и средние предприятия смогут бесплатно перевести бизнес в онлайн с помощью интернет-сервиса онлайн.развивай.рф. Проект запустили Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), ВЭБ.РФ и Mail.ru Group.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Дальнем Востоке и в Арктике зарегистрированы более 500 тысяч предприятий малого бизнеса, на которых работают 1,4 млн человек. Во время действия режима самоизоляции для отдельных компаний интернет стал единственным каналом продаж. Проект "Развивай.рф | Бизнес онлайн" позволит предпринимателям бесплатно создать и запустить страницу для своего бизнеса в соцсети "ВКонтакте", а также предоставит дополнительные возможности по их продвижению. Предприниматели получат консультационную поддержку на всех этапах перехода в онлайн, а расходы на цифровизацию и продвижение бизнеса компенсируют организаторы проекта.

Фото: iStock
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"Бизнесу нужно помогать. Без развития экономики невозможно развитие социальной сферы. От экономической составляющей напрямую зависит улучшение качества жизни людей, их социальное самочувствие. Этот год стал испытанием для бизнеса - особенно малого и среднего. Из федерального бюджета предусмотрены выплаты для поддержки компаний. Ряд мер принят на уровне регионов: снижены налоги, предоставлены отсрочки по аренде недвижимости, субсидии. Нужно искать новые меры поддержки, новые методы стимулирования. Сам бизнес также ищет новые формы для того, чтобы быть эффективным. Мы видим, как все больше применяется цифровых технологий, растет значимость онлайн-торговли. Многие предприниматели хотели бы развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Им нужно помочь. Уверен, что проект, реализованный институтами развития и одной из крупнейших российских технологических компаний, будет полезен и востребован дальневосточниками", - отметил зампред правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю достаточно зарегистрироваться на портале "Развивай.рф" и создать страницу ВКонтакте. Для ее продвижения в интернете каждому предпринимателю выделяется до 53 тысяч рублей. Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн - например, для удаленной торговли порекомендует использовать доставку, для кафе - сформировать сообщество постоянных гостей, для онлайн-услуг - продавать их напрямую через встроенный интернет-магазин.

"Современные технологии онлайн-торговли позволяют предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на новые рынки, о которых они раньше даже и не мечтали. Мы видим, что многие бизнесы на Дальнем Востоке и в Арктике хотят развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Мы решили им помочь. Уверен, созданная онлайн-платформа станет для тысяч небольших компаний не просто сервисом, а импульсом к новой судьбе", - подчеркнул Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

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