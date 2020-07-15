В Благовещенске уволят главного врача станции скорой помощи, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram.

В медучреждении провели проверку после жалоб сотрудников на несоблюдение санитарных норм и заражение работников коронавирусом.

"К станции скорой помощи прикреплен главный внештатный эпидемиолог, он будет сопровождать работу до конца эпидемии. Также были замечания по средствам индивидуальной защиты, сейчас докупаем все необходимое по заявкам врачей", - отметил глава региона.

По его словам, в городе будут дополнительно сформированы выездные бригады скорой помощи на базе поликлиник.

"Назрело решение о смене главного врача. В ближайшее время министерство здравоохранения представит кандидатуры", - подчеркнул Василий Орлов.

Всего в регионе выявлено 2185 случаев заражения COVID-19.