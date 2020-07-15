В среду с утра Якутск окутало дымом лесных пожаров, в воздухе ощущается запах гари.

Как сообщили в минэкологии Якутии, задымление города связано с тремя лесными пожарами, действующими на территории муниципалитета. Все три возникли в одной местности предположительно из-за сухих гроз.

Огонь распространился на восемь гектаров. На тушении возгораний работают 30 десантников и парашютистов-пожарных ГБУ РС(Я) "Авиалесоохрана".

В ведомстве отметили, что сейчас в республике ведутся работы по тушению 37 лесных пожаров на общей площади около 470 га. В зоне контроля, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где тушение огня приостановлено решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 94 термоточки на площади более 233 тысяч гектаров.