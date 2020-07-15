На Сахалине откроют школу "волшебного кубика"

Школа спидкубинга - скоростной сборки кубика Рубика - откроется в Южно-Сахалинске. За ее создание взялись два местных жителя, Роман Лихач и Александр Петров, выиграв 150 тысяч рублей в грантовом конкурсе социальных проектов городской администрации "Шаг вперед".

"Школа волшебного кубика - так изначально назывался кубик Рубика - поможет современным детям больше общаться. Отвлечет от гаджетов и погрузит в решение головоломок", - уверен Александр Петров.

Последние несколько лет он жил в Китае, где спидкубинг довольно популярен. Там он впервые увлекся необычным видом спорта и, вернувшись на Сахалин, научил собирать цветной кубик своего племянника.

Роман Лихач уже основал в городе одну школу, где обучает детей компьютерной грамотности. Кубик Рубика, по его мнению, очень похож на компьютер.

"Так же есть алгоритмы сборки цветов, нужно думать и, конечно, работать руками, что очень важно для современных ребят", - отмечает Роман.

Мастер-классы по сборке кубика организаторы уже начали проводить. А регулярные занятия в новой школе, как и в любой другой, начнутся в сентябре. Бесплатно посещать их смогут ребята от семи до 14 лет.

"Планируется проводить мастер-классы не только для школьников, но и для взрослых сахалинцев, для людей старшего поколения. Также основатели школы хотят создать областную федерацию спидкубинга и устраивать соревнования на регулярной основе", - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Кстати

Спидкубинг признали видом спорта в 1980-х годах. Задача спортсмена - максимально быстро восстановить первоначальное положение граней кубика. На соревнованиях используют классический кубик Рубика, пирамидки и другие "снаряды". Собирают их двумя руками, одной и даже с закрытыми глазами.