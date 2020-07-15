Правительство Забайкалья и "Яндекс" заключили соглашение о цифровизации региона

Правительство Забайкальского края и Яндекс заключили соглашение о социально-экономическом развитии и цифровизации региона. Документ подписали губернатор края Александр Осипов и генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина. Их общение прошло по видеосвязи, а соглашение было подтверждено электронными цифровыми подписями.

Александр Осипов выразил благодарность главе компании за представленные проекты, продукты и сервисы, реализация которых запланирована на территории региона.

- Мы хотим, чтобы компания "Яндекс" рассматривала нас как опорный регион и представила нам самую продвинутую дорожную карту. Мы будем использовать все возможности компании, как лидера отечественного и международного развития IT - технологий. Думаю, что нужно рассмотреть дополнительные направления работы, чтобы вы здесь разместили свои подразделения и офисы по разработке продуктов и сервисов. Разница в часовых поясах позволяет иметь два рабочих дня, то есть распределенная на Читу и Москву команда успевала бы сделать в два раза больше. Это нам самим позволяет готовить решения раньше, чем в обычном режиме организации работы, - прокомментировал Александр Осипов.

После подписания рамочного соглашения в Забайкалье создадут рабочую группу, которая раз в два месяца будет проверять ход реализации всех задуманных проектов.

Елана Бунина подчеркнула, что "Яндекс" будет рассматривать Забайкальский край в качестве одного из приоритетных регионов Дальнего Востока.

В рамках соглашения компания и правительство края воплотят в жизнь социальные проекты, в том числе направленные на помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, на развитие онлайн-образования, поддержку малого и среднего бизнеса.

Так, педагогам края "Яндекс" предлагает платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки. К сервису "Яндекс.Учебник" уже подключились более 1750 преподавателей и свыше 27 тысяч учеников Забайкальского края. Кроме того, 279 учителей приняли участие в интенсиве "Я Учитель", который проводит онлайн-диагностику педагогических компетенций и составляет рекомендации по их развитию.

Вдобавок, "Яндекс" планирует теснее сотрудничать с Институтом развития образования Забайкальского края по вопросам профессиональных компетенций педагогов. Компания поможет учителям Забайкальского края освоить цифровые ресурсы, современные практики преподавания и развить навыки взаимодействия с учениками в условиях цифровой образовательной среды.

С 2019 года при поддержке Департамента образования Забайкальского края в регионе работает "Яндекс.Лицей". Первыми выпускниками стали 17 школьников. В следующем учебном году планируется расширить проект, открыв "Яндекс.Лицей" на базе МБОУ "Гимназия №21". Таким образом, в Чите будут работать две площадки "Яндекс.Лицея".