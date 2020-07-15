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15.07.2020 12:53
Рубрика: Происшествия

СК переквалифицировал обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет России переквалифицировал обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Сначала его обвиняли в мошенничестве. Теперь в растрате. Если судить по срокам, то по обеим статьям максимальный срок до 10 лет лишения свободы и миллионный штраф.

В Следственном комитете не стали давать расширенный комментарий.

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Напомним, что на прошлой неделе Басманный суд Москвы ограничил Ишаеву срок для ознакомления с материалами уголовного дела до 10 июля. После этого дело отправят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Само дело Ишаева изначально заводили по статье 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере денег "Роснефти". Ишает работал в компании вице-президентом в 2013-2018 годах. И, по версии СК, обеспечил заключение договоров с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду по завышенной стоимости помещения для представительства компании в Хабаровском крае.

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