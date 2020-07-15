В Бурятии после свадьбы у 20 гостей выявили коронавирус

В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии после свадьбы с участием 35 приглашенных, у 20 гостей обнаружена коронавирусная инфекция.

Круг контактных лиц уже составил 65 человек, продолжаются медицинское наблюдение и лабораторные обследования, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

"Пренебрежение мерами профилактики, халатное отношение к себе и близким, приводит к неутешительным последствиям. В регионе уже был печальный опыт массовых мероприятий в Кижингинском, Селенгинском, Тункинском и Кяхтинском районах, когда очаги получали широкое распространение среди населения", - отмечается в сообщении.

Всего в Бурятии лабораторно подтверждено 3522 случая COVID-19. 2676 пациентов вылечились, 32 скончались.