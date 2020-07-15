В Якутии ограничения по коронавирусу продлены до 25 июля

В Якутии ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлены по 24 июля включительно.

Как сообщается на официальном информационном портале республики, соответствующий указ глава региона подписал с учетом предложения главного государственного врача Якутии.

Комментируя это решение, вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина отметила, что коэффициент распространения коронавируса на территории региона составляет 1,1, "и он пока не позволяет перейти нам к оперативному снятию ограничений".

За сутки до подписания указа в республике было выявлено 60 новых случаев COVID-19.