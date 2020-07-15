В поселке ЕАО ветер повалил десяток деревьев и повредил крыши домов

Мощный грозовой фронт прошел накануне вечером в поселке Теплоозерск Облученского района Еврейской автономной области.

Сильный ветер повалил 11 деревьев, некоторые вырвав с корнем, повредил кровли домов. Было нарушено электроснабжение.

Как сообщили в региональном главке МЧС, сигнал о ЧП поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:00 по местному времени.

В поселок оперативно выехали спасатели и сотрудники администрации муниципального образования.

Пострадавших в результате происшествия не было. Последствия непогоды устраняли аварийно-восстановительные бригады.