Новости

В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности 04:35
На МКАД из-за ДТП с двумя фурами перекрыли четыре полосы 04:33
Жители Курил ощутили четырехбалльное землетрясение 04:33
Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга 03:56
В Якутии ограничения по коронавирусу продлены до 25 июля 03:54
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии 03:30
Пользователи WhatsApp пожаловались на плохую работу мессенджера 02:41
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве 02:10
Роналду подарил кубинским врачам футболки с автографом 01:40
Крупный пожар на обувном складе в Подмосковье локализован 01:25
Перехват американского самолета-разведчика попал на видео 01:01
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 14.07.2020
В ФРГ сравнили санкции США против "Северного потока-2" с вмешательством 14.07.2020
В Подмосковье горит крупный обувной склад 14.07.2020
В Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились более 7700 человек 14.07.2020
В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ 14.07.2020
Граждане России смогут въехать в Хорватию по ранее выданной визе 14.07.2020
Крымское УФАС завело дело по факту повышения цен на бензин 14.07.2020
Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро 14.07.2020
Косторная рассказала о планах завершения карьеры 14.07.2020
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате 14.07.2020
Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией 14.07.2020
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом 14.07.2020
Въезд в Чечню для туристов временно закрыли 14.07.2020
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 14.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
15.07.2020 04:35
Рубрика: Общество

В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности

Текст: Анна Бондаренко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ограничения касаются работы ресторанов, они могут работать либо на вынос, либо обслуживать посетителей на открытых верандах, деятельности ряда объектов розничной торговли, размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

В Якутии ограничения по коронавирусу продлены до 25 июля

"Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно", - говорится в сообщении.

При этом введен ряд послаблений: разрешены торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно, работа сельскохозяйственных ярмарок, отдых в детских оздоровительных лагерях на базе школ. При этом будет строго контролироваться соблюдение санитарных мер.

"Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо", - сказал глава региона на заседании регионального оперативного штаба.

На вчерашний день в крае было зафиксировано 56 новых случаев коронавируса, общее число с начала эпидемии составило 5174. Лидером по заболеваемости остается Владивосток - 41 человек, пять новых случаев выявлено в Артеме, четыре - в Арсеньеве, по два в Находке и Надеждинском районе, по одному - в Спасске-Дальнем и Лесозаводске.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
В ФРГ сравнили санкции США против "Северного потока-2" с вмешательством
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет