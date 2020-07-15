В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности

Губернатор Приморья Олег Кожемяко своим постановлением до 31 июля продлил в крае ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ограничения касаются работы ресторанов, они могут работать либо на вынос, либо обслуживать посетителей на открытых верандах, деятельности ряда объектов розничной торговли, размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

"Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно", - говорится в сообщении.

При этом введен ряд послаблений: разрешены торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно, работа сельскохозяйственных ярмарок, отдых в детских оздоровительных лагерях на базе школ. При этом будет строго контролироваться соблюдение санитарных мер.

"Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо", - сказал глава региона на заседании регионального оперативного штаба.

На вчерашний день в крае было зафиксировано 56 новых случаев коронавируса, общее число с начала эпидемии составило 5174. Лидером по заболеваемости остается Владивосток - 41 человек, пять новых случаев выявлено в Артеме, четыре - в Арсеньеве, по два в Находке и Надеждинском районе, по одному - в Спасске-Дальнем и Лесозаводске.