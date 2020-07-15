Жители Курил ощутили четырехбалльное землетрясение

В ночь на среду у берегов курильского острова Шикотан произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Эпицентр сейсмособытия находился в 39 километрах восточнее села Малокурильское и в 44 километрах восточнее села Крабозаводское. Жители этих населенных пунктов ощутили подземные толчки силой в четыре балла.

"Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проведен осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.